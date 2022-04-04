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Giriş Tarihi: 4.4.2022 11:41

Epilepsi hastası genç sulama kanalında öldü

DHA
Epilepsi hastası genç sulama kanalında öldü

Adana’da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı epilepsi hastası Mehmet Yalman’ın (31) sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

Sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi'ndeki sulama kanalında hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, cansız bedeni kanaldan çıkardı.

Polis yaptığı kimlik kontrolünde, cesedin 2 Nisan'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu epilepsi hastası Mehmet Yalman'a ait olduğunu belirledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Yalman'ın yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

Mehmet Yalman'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için ambulansla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Epilepsi hastası genç sulama kanalında öldü
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