Epilepsi hastası vatandaşın imdadına belediye ekipleri yetişti

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri imdada koşuyor. Ortahisar ilçesi Akyazı Mahallesi'nde epilepsi hastası olduğu belirtilen İ.K isimli kişi dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Ortahisar İtfaiye Grup Amirliği personelleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler kurdukları halat yardımıyla yaralı vatandaşı sedyeye bağlayıp kontrollü bir şekilde düştüğü yerden çıkartı. Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan İ.K , itfaiye ve AFAD personellerine teşekkür etti.