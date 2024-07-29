Epilepsi krizi geçiren sürücüye 22.5 yıl hapis talebi

Konya'da ehliyetsiz olarak araç kullanan ve geçirdiği epilepsi krizi sonucu otobüs durağına dalarak 5 kişinin ölümüne yol açan sürücü Bekir Taşkın (39) hakkında 22.5 yıl hapis talep edildi. 19 Mart'ta yaşanan kazada, Taşkın direksiyon başında epilepsi krizi geçirerek aracın kontrolünü kaybetti. Otomobil otobüs durağından bekleyenlere çarptı. Kazada durakta bekleyen Mordagül Tutgak (59), Elif Gül (42), Dudu Gül (33), Nergiz Gül (48) ile sürücü Taşkın'ın eşi Bahriye Taşkın (45) yaşamını yitirdi. Bekir Taşkın hakkında 'Bilinci taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede Taşkın'ın kazada asli kusurlu olduğu belirtildi. İddianamede kazadan yaralı kurtulan Taşkın'ın kızı Ümmühan'ın, "Babam ilacı bittiği için ilacını kullanmamıştı. Kazadan önce sürekli sol tarafa bakınca babamın kriz geçirdiğini anladım" ifadeleri yer aldı.