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Giriş Tarihi: 25.6.2024

Epilepsi tedavisinde bir ilk

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Epilepsi tedavisinde bir ilk
İngiltere'de yapılan çalışma epilepsi hastalığı için umut oldu. BBC'de yer alan habere göre, 13 yaşındaki Oran Knowlson isimli epilepsi hastası bir çocuğun kafatasına nöbetleri kontrol altına almak için yeni bir cihaz yerleştirildi. Beyninin derinliklerine elektrik sinyalleri gönderen nörostimülatör, çocuğun gündüz nöbetlerini yüzde 80 oranında azalttı. Knowlson, dünyada bu yöntemin denendiği ilk hasta oldu. Annesi Justine, çocuğunun daha mutlu olduğunu ve "çok daha iyi bir yaşam kalitesine" sahip olduğunu dile getirdi. Ameliyat, Oran Londra'daki Great Ormond Street Hastanesi'nde yapılan denemenin bir parçası olarak geçtiğimiz Ekim ayında gerçekleştirildi.
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Epilepsi tedavisinde bir ilk
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