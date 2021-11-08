Erasmus projesinin öğretmen eğitimi etkinliği gerçekleştirildi

Etkinliğe, Yabancı Diller Yüksekokulu'ndan projenin yürütücüleri Dr. Öğr. Üyesi Figen Yılmaz ve Öğr. Gör. Dr. Eda Kahyalar ile birlikte ilköğretim okullarından beş öğretmen katıldı.

"Orkestrayı kim yönetiyor: Çocukların Sosyal Ve Kültürel Eğitiminde Ebeveynlerin Ve Öğretmenlerin Ortak Sorumluluğu" başlıklı Erasmus+ projesi kapsamında, Danimarka, İngiltere, İtalya, İspanya ve Türkiye'den toplam 25 öğretmene yönelik üç günlük bir öğretmen eğitimi gerçekleştirildi.

Öğretmen eğitiminde, okul-aile işbirliğini iyileştirmeyi hedefleyen ve proje kapsamında geliştirilen somut yöntemler tanıtılarak atölye çalışmaları yapıldı. Etkinlik ayrıca, farklı ülkelerden gelen öğretmenler arasında bilgi ve deneyim paylaşımına da olanak sağladı. Proje yürütücüleri, eğitime katılan öğretmenlerin, projenin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan pilot çalışmasında yer alacaklarını ve okul-aile işbirliğine yönelik geliştirilen somut yöntemlerin uygulamasını yapacaklarını belirttiler.