Erciyes, Avrupa’daki kayak merkezleri yarışmasında finalde

Alpler standardında pistleri, sağlam altyapısı, son teknoloji ürünü mekanik tesisleri, konaklama ve ulaşım imkânları ile global bir merkez konumuna gelen Erciyes Kayak Merkezi, adını dünyanın en iyileri arasında duyurmayı sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dünyanın en saygın kayak sitelerinden go4ski.com'un her yıl Avrupa'daki seçkin kayak merkezleri arasında düzenlediği "2022 The Best Ski Resort of the World" yarışmasına katılan Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nin finale kaldığını söyledi.

TÜRKİYE'DEN SEÇİLEN TEK KAYAK MERKEZİ

Erciyes Kayak Merkezi'nin sosyal medya ağı üzerinden online düzenlenen yarışmaya Türkiye'den seçilen tek kayak merkezi olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, Erciyes'in dünya çapında kayak merkezlerini geride bırakarak, finalde İtalya'daki Livingo ile karşılaşacağını ifade etti.

OY VERME 31 OCAK'TA BAŞLIYOR

Oylamanın 31 Ocak Pazartesi günü http://Go4ski.com 'un Instagram ve Facebook hesaplarından yapılacağını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç; Türkiye'nin değerine sahip çıkmak isteyenlerin https://www.instagram.com/go4ski/?utm_medium=copy_link ve https://www.facebook.com/go4ski/ adreslerinden oy kullanabileceğini söyledi.

ERCİYES, YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN AKININA UĞRUYOR

Öte yandan dünyanın en büyük sertifikalandırma kuruluşu Bureau Veritas tarafından verilen sertifika ile dünyada ilk defa "Güvenli Kayak Merkezi" sertifikasına sahip olan Erciyes Kayak Merkezi, bu yıl da yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Türkiye'nin incisi, Kayseri'nin sembolü, dağcılık ve kış sporları alanında 112 kilometrelik 41 kayak pisti ile cazibe merkezi olan Erciyes'e 19'uncu mekanik tesis yapılırken, yatırım maliyetleri 210 milyon TL'yi bulan 4 ayrı otel de hayata geçerek, yeni sezonda hizmet veriyor. Erciyes Kayak Merkezi, ISO 9001, ISO 10002 ve IQNET belgeleri ile Türkiye'de Hizmet Kalite Standartları, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve Uluslararası Tanınırlık Belgelerine sahip ilk ve tek kış sporları merkezi unvanını taşıyor.