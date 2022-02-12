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Giriş Tarihi: 12.2.2022 14:39 Son Güncelleme: 12.2.2022 15:00

Erciyes, hafta sonu kayakseverlerin akınına uğradı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Erciyes, hafta sonu kayakseverlerin akınına uğradı

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

İç Anadolu Bölgesi'nin birinci, Türkiye'nin beşinci büyük dağı unvanına sahip olan Erciyes'te, Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Erciyes Kayak Merkezi'nin kayakseverlerin akınına uğradığını belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç turistlerin Ukrayna, Rusya ve Polonya'dan charter seferleriyle, ayrıca Latin Amerika ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden tarifeli uçaklarla Erciyes'e kayak yapmaya geldiklerini söyledi. Başkan Memduh Büyükkılıç;"Sıcak havayı fırsat bilen misafirlerimiz kayak, kızak, snowboard, teleferik gibi bol aktiviteli, keyifli zaman geçirdi. Dünyanın en ünlü kayak merkezlerinde yapılan gece kayağı, Erciyes'imizde de özel olarak aydınlatılan pistte tatilcilere kayak deneyimi sunuyor. Bu muhteşem doğanın ve birbirinden güzel kayak pistlerinin tadını çıkarmak için herkesi bir gün mutlaka Erciyes'e bekliyoruz" diye konuştu.

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Erciyes, hafta sonu kayakseverlerin akınına uğradı
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