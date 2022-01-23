Erciyes Kar Kaplanları sezonu açtı

İsimlerini Erciyes Kar Kaplanları olarak duyuran ve sıra dışı etkinlikleri ile gündem olan Erciyes Kar Kaplanları Kulübü üyeleri, 2022 kış sezonunu açtı. Kulüp üyeleri Kayseri'deki dondurucu soğuğa aldırış etmeden önce spor sonra kar banyosu yaptı. Buz gibi havada oyun havaları eşliğinde oynayan Kar Kaplanları, etkinliklerini 2 saat boyunca sürdürdü.

DONDURUCU SOĞUĞA MEYDAN OKUDULAR

Her hafta Kayseri'nin bir başka bölgesinde sabah sporu yapan Erciyes Kar Kaplanları Spor Kulübü Üyeleri, yeni yılın ilk kar banyosunu Melikgazi İlçesi kükürt Bölgesinde yaptı. Çoğunluğu 50 yaş üzeri olan kulüp üyeleri iki saat kar üzerinde yürüdükten sonra sabah sporu yaptı. Daha sonra kar banyosu ve kültür fizik hareketleri yapan kar kaplanları, etkinliklerini oyun havaları eşliğinde onayarak sona erdirdi.

"ŞOV İÇİN DEĞİL SAĞLIĞIMIZ İÇİN BU SPORU YAPIYORUZ"

Erciyes kar Kaplanları Spor Kulübü Başkanı Osman Doğan, sağlıklı yaşam için herkesin kendisine uygun bir spor yapması gerektiğini belirterek; "Kar dünyanın en güzel kozmetiği. Cildi yaşlandırmaz, ölü kıl hücrelerini açar ve soğuklara dayanıklılığı artırır. Bizler Kar kaplanları olarak bu sporu bilinçli olarak haftada bir kez yapıyoruz. Herkese sağlıklı yaşam için belirli bir mesafe yürüyüşün ardından kar banyosu yapmayı tavsiye ediyoruz. Biz şov için değil sağlığımız için bu sporu yapıyoruz" diye konuştu.