Haberler Yaşam Haberleri Erciyes’e tırmanan dağcıların üzerine kaya düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 18.9.2022 21:25 Son Güncelleme: 18.9.2022 21:27

Erciyes’e tırmanan dağcıların üzerine kaya düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri’de Erciyes Dağı’na zirve tırmanışı yapan dağcıların üzerine Hörgüç mevkiinde kaya düştü. Olayda 1 dağcı hayatını kaybederken 1 dağcı ise yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Erciyes’e tırmanan dağcıların üzerine kaya düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Kayserili dağcılar İ.K, U.B ve K.G öğle sabah saatlerinde 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmanışa geçti. Zirveye şeytan deresi rotasından çıkan dağcıların inişe geçtikleri sırada üzerlerine hörgüç kayası mevkiinde kaya yuvarlandı. Dağcıların yardım istemesi üzerine bölgeye 5 JAK Timi, 6 itfaiyeci 2'de AFAD görevlisi olmak üzere 13 kişilik kurtarma ekibi gönderildi. Akşam saatlerinde ulaşılan dağcılardan İ.K'nın omuz ve kalçasında kırık olduğu, U.B'den ise nabız alınamadığı belirlendi.

Dağcıların kurtarılması için bölgeye Jandarma Genel Komutanlığı'na ait bir helikopter gönderildi. Erciyes'in zirvesine yakın kısımdan helikopterle alınarak hastaneye kaldırılan dağcılardan U.B tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Erciyes’e tırmanan dağcıların üzerine kaya düştü: 1 ölü, 1 yaralı
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