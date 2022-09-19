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Giriş Tarihi: 19.9.2022 00:04 Son Güncelleme: 19.9.2022 00:07

Erciyes'e zirve tırmanışı yapan dağcıların üzerine kaya yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'de, Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştiren 3 dağcı, dönüş yolunda üzerlerine kaya parçalarının düşmesi sonucu yaralandı. Kurtarma ekipleri tarafından 4,5 saatte ulaşılan 3 dağcı, helikopterle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan dağcılardan Uğur Bayükke, hayatını kaybetti.

DHA
Erciyes’e zirve tırmanışı yapan dağcıların üzerine kaya yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, saat 13.30 sıralarında Erciyes Dağı Şeytan Tepesi mevkisinde meydana geldi. Uğur Bayükke, beraberinde İ.K., ve K.G. iki dağcı arkadaşıyla Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Zirve tırmanışını tamamlayan 3 dağcı, dönüş yolunda inmeye çalıştıkları sırada üzerlerine kaya parçaları düştü.

Yaralanan dağcıların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, JAK, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, 3 dağcıya ulaşmak için zorlu doğa koşullarında çalışma başlattı. Ekipler, 4,5 saatlik tırmanış sonrası yaralı halde mahsur kalan dağcılara ulaştı.

Güvenli bir şekilde indilen yaralı 3 dağcı, bölgeye gelen helikopterle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan dağcılardan Uğur Bayükke, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 dağcının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden dağcı Uğur Bayükke

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Erciyes'e zirve tırmanışı yapan dağcıların üzerine kaya yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
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