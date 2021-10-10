Erciyes’in eteklerinde kabak çekirdeği hasadı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilip Tomarza Kaymakamlığı tarafından koordine edilen, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tomarza Kaymakamlığı, Tomarza Belediye Başkanlığı, Tomarza Kabak Çekirdeği Üreticileri Birliği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen Tomarza Kabak Çekirdeği Kavurma-Tuzlama-Paketleme Tesisi Projesi çalışmaları devam ediyor.

TÜRKİYE'DE KABAK ÇEKİRDEĞİNİN 4-1'İ KAYSERİ'DEN

2020 yılında Türkiye genelinde 763 bin dekar alanda 57 bin ton kabak çekirdeği üretilirken, Kayseri'de ise 358 bin dekar alanda yaklaşık 17 bin ton kabak çekirdeği üretimi yapıldı. Kayseri, Türkiye'de çerezlik kabak üretimin ortalama 4'te 1'ini karşılarken, iller arasında 2'nci sırada yer alıyor.

ERCİYES'İN TÜFLÜ TOPRAKLARINDA YETİŞEN ÇEKİRDEK

Öte yandan Türkiye'de çerezlik kabak çekirdeği üretiminin yüzde 29.59'unu karşılayan Tomarza ilçesinde hasat başlarken, çiftçiler ilçede tohumluklarını kendileri üreterek kullanıyor. İlçenin volkanik Erciyes Dağı'nın yıllar önce patlaması sonucu toprak yapısının tüf taşlardan oluşması bu taşlardaki gözenekler sayesinde su ve besin maddelerinin tutumunu artırıyor ve çok da zengin olmayan ilçe topraklarında çerezlik kabak tarımının yapılmasını mümkün kılıyor.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÇEKİRDEK

Tomarza Kabak Çekirdeği 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname'nin 12'nci maddesi gereğince 11 Temmuz 2011 tarihinden geçerli olmak üzere coğrafi işareti tescil edilmişti.