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Giriş Tarihi: 9.12.2023

Erciyes’in ünü Alpler’e ulaştı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Erciyes’in ünü Alpler’e ulaştı
Türkiye'nin ve Avrupa'nın önde gelen kayak merkezlerinden olan Erciyes, İngiltere basınında yer aldı. Erciyes Kayak Merkezi, İngiltere'nin köklü ve önemli gazetelerinden 'The Telegraph'ta geniş yer buldu. Alf Alderson'un gezi yazıları kapsamında geniş yer verilen haberde, 3 bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes, Alpler'le kıyasladı. Yazıda 112 kilometrelik pistleri, 19 modern teleferiği ile Erciyes'in güzel bir keyif sunduğu yer aldı. Erciyes'in ayrıca Kapadokya gibi Selçuklu eserleriyle önemli turizm ve tarih değerlerine komşu olduğu dile getirildi. Öte yandan kayak merkezinin ulaşım imkânlarının da çok iyi olduğuna vurgu yapıldı.

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Erciyes’in ünü Alpler’e ulaştı
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