Erciyes’te 1 dağcı ölmüştü: Tırmanışta riskli rota kullanılmış!

'KOPAN KAYA ARKADAN İSABET ETMİŞ'



Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu olay, Erciyes'i iyi tanımayan, kulüpsüz ve lisanssız olarak Ankara'dan gelen bireylerin katıldığı bir grupla yaşanan bir hadise. Uğur Bayülke yoruluyor. Erciyes'te Şeytan Deresi'nin solundan çıktıktan sonra, Hörgücü mevkinin altına geliyorlar. Uğur Bayülke orada gidemeyeceğini söylediğinde onu orada bırakıyorlar. Diğer 6 kişi zirveye çıkıyor. Daha sonra İsmail Kılıç, 'Hörgücü mevkinde bıraktığımız arkadaşımız yalnız kaldı' deyip acele ediyorlar ve yanlış yerden iniyorlar. Yani Şeytan Deresi ve Hörgücü mevkinin oradan hiç inilmeyecek bir yerden inişe geçiyorlar. Kaya kopmasından haberleri olmuyor. Dağcılıkta eğer bir rehberleri olsaydı bunlar meydana gelmezdi. Çünkü rehber gideceği yeri bilir. Taş gelecek yola doğruda gitmez. Aksi istikamete göre gider. Taş gelse bile yanından gelip geçer. Buna da dikkat edip bakmamışlar. Yukarıda da insanlar varmış. Hatta yukarıdakiler uyarmak için düdük bile çalmışlar. 'Çok da bağırdık ama duymadılar' demişler. Kopan kaya bu arkadaşlara arkadan isabet etmiş. Maalesef Uğur arkadaşımızı kaybettik. İsmail arkadaşımız da şu anda Erciyes Üniversitesi'nde yoğun bakımda tedavisi devam ediyor."



'BU AYLARDA 'ŞEYTAN DERESİ'NE GİRİLMEMESİ LAZIM'



Erciyes Dağı'na yapılan zirve tırmanışlarında kullanılan rotanın önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Burada yanlış güzergah kullanılmış. İnilmeyecek bir yerden inilmiş. Burası çok dik ve volkanik olduğu için Türkiye'deki zor dağlardan biri. Erciyes'te taş akması çok yoğun oluyor. Özellikle bu aylarda kesinlikle Şeytan Deresi'ne girilmemesi lazım. Ben ekip götürdüğüm zaman Şeytan Deresi'nin sol kulvarını kullanıyorum. Şeytan Deresi'nde soldan çıkış rotamız ayrı ama başka bir rotadan inişe geçiyoruz. Çünkü kayanın gelmemesi lazım. Arkadaşlarımız bunu bilemediği için maalesef kaza yapmışlar. Bir arkadaşımız vefat etti. Allah rahmet eylesin. Bu tarz kazalar bizleri derinden üzüyor ve zarar veriyor" diye konuştu.



'ERCİYES'E KASK OLMADAN ÇIKILMAMASI LAZIM'



Dağcılık eğitiminin önemine değinen Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dağ sevgisi olan arkadaşlarımızın yaz dağcılık eğitimi almasını istiyoruz. Bunu daha ileriye götürmek isterlerse kış dağcılık eğitimi de alabilirler. Eğitimi aldıktan sonra faaliyetlerini yapsınlar. Tırmanış esnasında hangi malzeme kullanılır? Nereden çıkılır? Nasıl yemek yapılır? Eğitimi alan kişi kişiler doğada kendini koruyacak birey oluyorlar. Onun için eğitim şart diyorum. O yüzden Erciyes'e yalnız çıkmasınlar. Erciyes'e kesinlikte kask olmadan çıkılmaması lazım. Bizim dağımızda 7'nci aya kadar kask, krampon ve kazma mutlaka olması lazım. Bunları da kullanmasını bilmek gerekir. Bu malzemelerle gidersen zaten bir kaza olmaz. Bilinçli olursun. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. Biz bu tür kazaların yaşanmamasını istiyoruz."