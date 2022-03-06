Erciyes'te "Artık Çekilmez Oldun" yarışması yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş, tarafından bu yıl 8'ncisi gerçekleştirilen "Artık Çekilmez Oldun, Eşler Arası Kızak Yarışması" Erciyes Hisarcık Kapı'da gerçekleştirildi. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmada ilk olarak kızak yarışları yapıldı.

Daha sonra yar8ışlarda derece giden erkekler eşlerini kızakla yokuş yukarı doğru çekmeye başladı. Dereceye girmek için ter döken erkeklerin performansı renkli görüntüler oluşturdu. Yarışmada dereye girenlere ise kayak seti ve ücretsiz konaklama hediyeleri verildi.