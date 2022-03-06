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Giriş Tarihi: 6.3.2022 16:14 Son Güncelleme: 6.3.2022 17:10

Erciyes'te "Artık Çekilmez Oldun" yarışması yapıldı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Erciyes’te Artık Çekilmez Oldun yarışması yapıldı

Kayseri'de geleneksel hale getirilen Artık Çekilmez Oldun, Eşler Arası Kızak Yarışması'nın 8'ncisi Erciyes kayak Merkezi'nde yapıldı. 25 çiftin mücadele ettiği yarışmada renkli görüntüler oluştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş, tarafından bu yıl 8'ncisi gerçekleştirilen "Artık Çekilmez Oldun, Eşler Arası Kızak Yarışması" Erciyes Hisarcık Kapı'da gerçekleştirildi. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmada ilk olarak kızak yarışları yapıldı.

Daha sonra yar8ışlarda derece giden erkekler eşlerini kızakla yokuş yukarı doğru çekmeye başladı. Dereceye girmek için ter döken erkeklerin performansı renkli görüntüler oluşturdu. Yarışmada dereye girenlere ise kayak seti ve ücretsiz konaklama hediyeleri verildi.

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Erciyes'te "Artık Çekilmez Oldun" yarışması yapıldı
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