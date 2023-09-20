Erciyes’te mahsur kalan Polonyalı dağcı 3 saatte kurtarıldı

Polonya'dan bisikletiyle Kayseri'ye gelen dağcı Daniels Baranowski, Tekir bölgesinde kamp kurdu. Bir süre kamp alanında kalan dağcı daha sonra sabaha karşı saat 4 sularında izinsiz bir şekilde Erciyes'e tırmanışa geçti. Kaçak tırmanış yapan Daniels Baranowski, Erciyes'in 3 bin 600 rakımlı hörgüç kaya bölgesinin güney batı bölgesinde mahsur kaldı.

112'yi arayarak yardım isteyen Polonyalı dağcıya AFAD, JAK Timi ve UMKE ve HADAK ekipleri 6 buçuk saat sonra ulaştı. Dağdan 3 saatlik çalışmayla kayak merkezinin bulunduğu yere indirilen Daniels Baranowski, hastaneye gitmeyi de kabul etmedi. Telefonunda bulunan haritadaki rotayı takip ederek zirveye çıkmak istediğini belirten Daniels Baranowski'ye "Erciyes'e kaçak tırmandığım için özür dilerim. Kurtarma ekiplerine ise beni kurtardıkları için teşekkür ederim" dedi.