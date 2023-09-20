Haberler Yaşam Haberleri Erciyes’te mahsur kalan Polonyalı dağcı 3 saatte kurtarıldı
Giriş Tarihi: 20.9.2023 10:25 Son Güncelleme: 20.9.2023 10:46

Erciyes’te mahsur kalan Polonyalı dağcı 3 saatte kurtarıldı

Erciyes Dağı'na gece saatlerinde tek başına izinsiz tırmanmaya başlayan Polonyalı dağcı Daniels Baranowski, 3 bin 600 metre rakımda mahsur kaldı. Polonyalı dağcıyı kurtarma ekipleri 3 saatlik çalışmayla dağdan indirdi. Dağa kaçak çıktığı için özür dileyen Polonyalı dağcı; kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Erciyes’te mahsur kalan Polonyalı dağcı 3 saatte kurtarıldı

Polonya'dan bisikletiyle Kayseri'ye gelen dağcı Daniels Baranowski, Tekir bölgesinde kamp kurdu. Bir süre kamp alanında kalan dağcı daha sonra sabaha karşı saat 4 sularında izinsiz bir şekilde Erciyes'e tırmanışa geçti. Kaçak tırmanış yapan Daniels Baranowski, Erciyes'in 3 bin 600 rakımlı hörgüç kaya bölgesinin güney batı bölgesinde mahsur kaldı.

112'yi arayarak yardım isteyen Polonyalı dağcıya AFAD, JAK Timi ve UMKE ve HADAK ekipleri 6 buçuk saat sonra ulaştı. Dağdan 3 saatlik çalışmayla kayak merkezinin bulunduğu yere indirilen Daniels Baranowski, hastaneye gitmeyi de kabul etmedi. Telefonunda bulunan haritadaki rotayı takip ederek zirveye çıkmak istediğini belirten Daniels Baranowski'ye "Erciyes'e kaçak tırmandığım için özür dilerim. Kurtarma ekiplerine ise beni kurtardıkları için teşekkür ederim" dedi.

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Erciyes’te mahsur kalan Polonyalı dağcı 3 saatte kurtarıldı
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