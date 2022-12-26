Erciyes’te yeni sezon açıldı

Türkiye'nin en uzun pistlerine sahip Erciyes Kayak Merkezi'nde son günlerde etkisini artıran kar yağışıyla beraber kayak sezonu açıldı. Yeni sezonun ilk hafta sonunda binlerce yerli ve yabancı kayak sever Erciyes'in pistlerini doldurdu. Güzel havayı da fırsat bilen kayakseverler, bol bol fotoğraf çektirdi. Erciyes'te güneş ve kar kristallerinin buluşması ise fotoğrafçıları mest etti.

HEDEF 3 MİLYON TURİST

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Aylardır heyecanla bekledikleri güne kavuştuklarını belirterek; "Biz her yıl hem kayakçı hem de günübirlik kayakçı sayısını önemli oranlarda artırıyoruz. Toplamda 2 milyonun üzerinde ziyaretçi alıyoruz. Bu sene inşallah 3 milyonu hedeflemiştik. Hem Kayseri merkezden hem civar vilayetlerden hem de yurtiçi ve yurtdışı noktalardan gelen misafirlerimizi bu sene en azından yüzde 20 artışla 3 milyon kişiyi Erciyes'te misafir etmek için gayret edeceğiz' diye konuştu.