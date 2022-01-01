Kayseri'de yılbaşı kutlamalarının birinci adresi her yıl olduğu gibi bu yılda Erciyes Kayak Merkezi oldu. 2 bin 200 rakımlı Tekir Yaylasında bulunan oteller bölgesinde yeni yıl için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Erciyes A.Ş, tarafından organize edilen etkinliklerde tatilciler, yeni yıla DJ Zafer Kara ile birlikte girdi. Kara birbirinden hareketli parçalarla vatandaşları coşturdu. Erik Dalı oynayarak eğlenen coşkulu kabalık, alanda bulunan kamp ateşi etrafında toplanarak çalınan parçalara eşlik etti.

Yerel sanatçılarında sahne aldığı etkinliklerde renkli görüntüler oluştu. Bir çok turist ise yeni yıla kayak yaparak girdi.

Kayseri Erciyes'te yeni yıl coşkusu