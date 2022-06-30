Erdal Acar’a çete liderliğinden gözaltı

İstanbul'un özellikle Anadolu yakasında ve farklı illerde organize şekilde faaliyetler yürüten suç örgütüne yönelik İstanbul, Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de çok sayıda adrese eşzamanlı baskın yapıldı.Toplamda 13 ilde çetenin 117 üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 46 ruhsatsız tabanca, 55 şarjör, 6 av tüfeği, kalem şeklinde bir suikast silahı, 1 susturucu, bin mermi, 1 çelik yelek, sahte polis rozeti, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin euro nakit para ele geçirildi. Bazı adreslerde silahlar koltukların altında bulundu.İşadamı Erdal Acar'ın da "çete elebaşı" sıfatıyla gözaltına alındığı iddia edildi. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki evinde gözaltına alınan Acar ve diğer şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Suçlamaların arasında "nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" bulunuyor.