Haberler Yaşam Haberleri Erdal Acar’a çete liderliğinden gözaltı
Giriş Tarihi: 30.6.2022

Erdal Acar’a çete liderliğinden gözaltı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Erdal Acar’a çete liderliğinden gözaltı

İstanbul’da bir suç örgütüne düzenlenen operasyonda 117 kişi gözaltına alındı. İşadamı Erdal Acar da çete lideri sıfatıyla gözaltına alınanlar arasında

İstanbul'un özellikle Anadolu yakasında ve farklı illerde organize şekilde faaliyetler yürüten suç örgütüne yönelik İstanbul, Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de çok sayıda adrese eşzamanlı baskın yapıldı.



Toplamda 13 ilde çetenin 117 üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.



Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 46 ruhsatsız tabanca, 55 şarjör, 6 av tüfeği, kalem şeklinde bir suikast silahı, 1 susturucu, bin mermi, 1 çelik yelek, sahte polis rozeti, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin euro nakit para ele geçirildi. Bazı adreslerde silahlar koltukların altında bulundu.



İşadamı Erdal Acar'ın da "çete elebaşı" sıfatıyla gözaltına alındığı iddia edildi. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki evinde gözaltına alınan Acar ve diğer şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Suçlamaların arasında "nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

LGS SONUÇLARI İÇİN ADAYLAR BEKLEYİŞTE | LGS sınav sonuçları 2022 açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Survivor All Star’da finale kalan yarışmacı belli oldu! Survivor kim elendi, finale kim ve hangi yarışmacılar çıktı?
Son Dakika: Temmuz zammı ve 7 tabloda tüm yeni emekli-memur maaşları! Zam farkı 2.780 lirayı aştı: Asgari ücret zammı ve en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
Emekli zammı 2022 ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? HESAPLANDI!
Son dakika gelişmesi! Asgari ücret zammı için kritik gün: Asgari ücrete zam bugün mü açıklanacak? 2022 asgari ücret temmuz zammı oranı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Asgari ücret 2022 için 'Kademeli' formül masada! Bakan Bilgin asgari ücrete zam haberini verdi: Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak?
SURVIVOR FİNAL 2022: Survivor şampiyonu kim oldu, kim elendi? Finalistler belli oldu!...
Adem Kılıçcı'nın nişanlısı Nil Şenver kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? Survivor Adem'in nişanlısı bakın kim çıktı!
Evde bakım maaşı 2022 bayramdan önce verilecek mi? Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?
Son dakika: En düşük emekli aylığı 3500 TL’ye çıkartıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdal Acar’a çete liderliğinden gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA