Erdek’te denizde 2 kişi boğuldu

İkinci olay ise Narlı Mahallesinde meydana geldi. Denize giren Cahide Sadık boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından denizden çıkartılan Sadık'a ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erdek Cumhuriyet Savcılığı, Hamit Göksoy ve Cahide Sadık'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Cenazeler, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı...