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Giriş Tarihi: 12.7.2024 14:36

Erdek’te denizde kaybolan kadının cansız bedenine ulaşıldı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde Askeri Kamp bölgesi sahilinde denizde kaybolan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu bir albayın kızı olan emekli öğretmen Banu Şafak Tutar’ın (55) cansız bedeni Edincik altı diye tabir edilen bölgede kıya vurmuş şekilde bulundu.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Erdek’te denizde kaybolan kadının cansız bedenine ulaşıldı

Erdek'te bulunan Askeri Kamp bölgesi sahilinde denize girdikten sonra kaybolan Banu Şafak Tutar'ın cansız bedeni 2 gün sonra kıya vurdu.

Banu Şafak Tutar'ın kaybolduğunun anlaşılması üzerine geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

Sahil Güvenlik Ekipleri helikopterlerle havadan ve denizden arama çalışmalarını yürütürken Erdek ve Bandırma'dan gelen 911 Arama Kurtarma personeli de gönüllü olarak arama çalışmalarına katılmıştı.

Banu Şafak Tutar'ı arama çalışmaları sürerken, cansız bedeni Edincik altı olarak bilinen bölgede kıyıya vurmuş halde bulundu.

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Erdek’te denizde kaybolan kadının cansız bedenine ulaşıldı
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