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Giriş Tarihi: 19.7.2024 12:54 Son Güncelleme: 19.7.2024 13:27

Erdek’te feci olay: 5. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Balıkesir’in Erdek ilçesinde 5. kattan düşen Osman Tuğra Sevgin (12) adlı çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Erdek’te feci olay: 5. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Balıkesir'in Erdek'e bağlı ilçesinin Atatürk Mahallesi, Mustafa Çavuş Sokak'taki ikamette dedesinin yanında bulunan Osman Tuğra Sevgin adlı çocuk 5. kattan aşağı düştü. Ağır yaralanan Osman Tuğra Sevgin, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Osman Tuğra Sevgin, yoğuma bakımdaki tedavisi sürerken hayatını kaybetti.

Osman Tuğra Sevgin'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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Erdek’te feci olay: 5. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
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