Erdem Koleji’nde ilk ders deprem tatbikatı

Depremin ardından 'hasarsız' binası ile 'merhaba' diyen Gaziantep Özel Erdem Kolejinde ilk ders deprem tatbikatı oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep Erdem Koleji'nde okul personeli ve eğitim kadrosunun katıldığı tatbikatların ardından ilk ders zilinin çalması ile birlikte öğrencilere yönelik de deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

HASARSIZ BİNALARDA EĞİTİM

Önceliklerinin öğrencilerin güvenliği olduğunu vurgulayan Genel Müdür Örfi Sönmez, "Okulumuz depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan inceleme sonucu hasarsız olarak tespit edilmiş, yapılan denetimlere ek olarak özel inşaat mühendisleri ile mimarlar tarafından da detaylı olarak incelenmiş ve herhangi bir risk durumu tespit edilmemiştir. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize, güvenli kampüsümüzde eğitim vermenin önemini biliyoruz. Erdemli öğrencilerimiz, belirlenen takvim dahilinde hasarsız binalarımızda güvenli eğitime itibariyle başladı" dedi.

DEPREM TATBİKATI YAPILDI

Okulun eğitim kadrosu ve personeline yönelik deprem tatbikatı gerçekleştirildiğini belirten Sönmez, "Kadromuzun ardından yeni eğitim öğretim döneminin ilk günlerinde de öğrencilerimize yönelik deprem tatbikatı gerçekleştirdik. Yaşadığımız deprem felaketinin ardından öğrencilerimize afet anında ve sonrasında alınması gereken tedbirleri hatırlattık. Önceliğimiz öğrencilerimizin güvenliği, hedefimiz öğrencilerimizin başarısıdır" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE DANIŞMAN DESTEĞİ

Öğrencilere depremin olumsuz etkilerine karşın psikolojik destek sunulduğunun altını çizen Sönmez şunları söyledi: "Özel Erdem Kolejimiz ve Hasan Kalyoncu Anaokulumuzda görev yapan psikolojik danışmanlarımız, depremden etkilenen öğrencilerimize destek sunacak. Öğrencilerimizle halihazırda birebir diyalog halinde olan psikolojik danışmanlarımız ile depremin öğrencilerimiz üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi gidermeyi amaçlıyoruz. Yaraları hep birlikte saracağız"