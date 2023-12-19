Haberler Yaşam Haberleri Erdemli’de çıkan ev yangınında bir kişi öldü
Giriş Tarihi: 19.12.2023 17:53 Son Güncelleme: 19.12.2023 17:59

Erdemli’de çıkan ev yangınında bir kişi öldü

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi. Yangında ölen kişinin evde yalnız yaşayan Mehmet Sezer (54) olduğu bildirildi.

DURHASAN ŞAHİN
Erdemli’de çıkan ev yangınında bir kişi öldü

Olay, İlçeye bağlı Alata Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'nda bir binanın 3'ünci katındaki dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yalnız yaşaya Sezer'in dairesinden dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Sezer'in cansız bedenine ulaştı. Yangının söndürülmesinin ardından Sezer'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Evde yapılan inceleme de yangın Sezer'in oturduğu koltukta sızıp kalmasından dolayı sigaradan kaynaklı yaşandığının değerlendirildiği öğrenildi.

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Erdemli’de çıkan ev yangınında bir kişi öldü
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