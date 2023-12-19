Erdemli’de çıkan ev yangınında bir kişi öldü

Olay, İlçeye bağlı Alata Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'nda bir binanın 3'ünci katındaki dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yalnız yaşaya Sezer'in dairesinden dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Sezer'in cansız bedenine ulaştı. Yangının söndürülmesinin ardından Sezer'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Evde yapılan inceleme de yangın Sezer'in oturduğu koltukta sızıp kalmasından dolayı sigaradan kaynaklı yaşandığının değerlendirildiği öğrenildi.