Erdemli’de feci kaza! 1 ölü 1 ağır yaralı

İlçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı Sosyal Hizmetler Merkezi önünde meydana geldi. Muhammet Emre Ehil yönetimindeki motosiklet A. B yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı. Çarpmayla birlikte motosiklette bulunan sürücü Muhammet Emin Ehil ile motorda yolcu olarak bulunan Deniz Ciğer yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 ve emniyete haber verdi.

Kaza yerine gelen ambulans yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan motosiklet sürücüsü Muhammet Emin Ehil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken motosiklette bulunan Deniz Ciğer ise ağır yaralı olarak Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezinde götürüldü.