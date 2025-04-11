Erdemli’de feci trafik kazası! 2 ölü 2 yaralı

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Alata Mahallesi sınırlarına meydana geldi. Kadın sürücü H.K.'nin kullandığı otomobil, iddiaya göre başka bir aracın kendini sıkıştırması sonucu aynı istikamette giden Ali Arı yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı. Tek taraflı kazada çarpmanın etkisi ile 2 araçta yoldan çıkıp, bölgede devam eden Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nde çıkış verilmesi için yapımı süren köprünün duvarına çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Ali Arı duvar ile araç arasında sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze otopsi için Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyonette bulunan 2 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Kazada ağır yaralanan kamyonetteki yolculardan 46 yaşındaki Münir Arı'ya ilçe devlet hastanesinde müdahale edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Münir Arı'da kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 1'i ağır 3 yaralı ambulanslarla Mersin ve Erdemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.