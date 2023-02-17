Haberler Yaşam Haberleri Erdemli’de sulama havuzuna aracıyla düşen çiftçi öldü
Giriş Tarihi: 17.2.2023 16:56 Son Güncelleme: 17.2.2023 17:39

Erdemli’de sulama havuzuna aracıyla düşen çiftçi öldü

Mersin’in Erdemli ilçesinde tek taraflı olarak meydana gelen trafik kazasında kalp krizi geçiren çiftçi aracıyla sulama havuzuna düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

DURHASAN ŞAHİN
Erdemli’de sulama havuzuna aracıyla düşen çiftçi öldü

Erdemli ilçesine bağlı İlemin Mahallesinde meydana gelen olayda, Bilal Çeşmeli (63) yönetimindeki kamyonet İlemin-Karahıdırlı yol ayrımına yakın noktadaki keskin virajda sürücüsünün kalp krizi geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak bölgede bulunan ve tarımsal sulamada kullanılan sulama havuzuna düştü.

Kazanın olduğunu gören vatandaşlar itfaiye, jandarma ve 112 acil ekiplerine haber verdi. Araç sürücüsü Bilal Çeşmeli sulama havuzuna uçan araç içinden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkartılarak ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilal Çeşmeli tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili jandarmanın inceleme başlattığı bildirildi.

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Erdemli’de sulama havuzuna aracıyla düşen çiftçi öldü
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