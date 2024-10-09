Erdemlili Şehit Halil Şahin’in adı okuduğu okulda yaşayacak

Hakkari ilinde Pençe-Kilit operasyonu kapsamında bölücü terör örgütüne karşı yapılan operasyonlarda Şehit olan Erdemlili Halil Şahin adına mezun olduğu Kocahasanlı Anadolu Lisesinde düzenlenen törenle kütüphane açıldı. Kütüphane açılışı töreninde konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Bugün Erdemli İlçemizde Kocahasanlı Anadolu Lisemiz bünyesinde kahraman Şehidimiz Halil Şahin adına bir kütüphane açılışı gerçekleştiriyoruz. Şehidimiz doğma büyüme Erdemli ilçemizdendir. Halil Şahin, benim de vaktiyle Vali Yardımcısı olarak görev yapmış olduğum Hakkari İlinde Pençe-Kilit operasyonu kapsamında bölücü terör örgütüne karşı yapılan operasyonlarda Şehit olmuştur. Öncelikle aziz Şehidimiz Halil Şahin kardeşimize, Allah'tan rahmet diliyorum. Şehidimizi ve Şehidimizin manevi şahsında bütün Şehitlerimizi saygıyla, rahmetle, minnetle yad ediyorum'' dedi. Bizlere düşen Şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkmak, Şehitlerimizi unutmamak, unutturmamaktır diyen Pehlivan, ''Biliyorsunuz Şehitlerimizin isimleri eğitim kurumlarımıza da veriliyor. Bugün de Şehidimiz Halil Şahin'in eğitim, öğretim aldığı, öğrencisi olduğu okulundaki kütüphaneye ismini veriyoruz. Bu okul var olduğu sürece bu kütüphanede var olacak ve Şehidimizin ismiyle anılacak'' diye belirtti.

Biraz önce Aziz Şehidimizin kıymetli eşi Deniz Şahin, kıymetli annesi Sultan Şahin, kıymetli evlatları, kıymetli kardeşleri ve ilçe erkânıyla beraber kütüphanenin açılışını gerçekleştirdik. Şehidimizin hatıralarını dualarla yad ettik. Buraya gelerek kütüphaneden faydalanan bütün öğrencilerimiz, inanıyorum ki bir yandan okulumuzdaki genel eğitim, öğretim hizmetlerinden faydalanacaklar bir yandan da Şehidimiz Halil Şahin'i ve bütün Şehitlerimizi saygıyla yad edeceklerdir ifadesini kullandı. Ben bu kütüphanenin açılmasında emeği geçen başta Şehidimiz Halil Şahin'in kıymetli eşi Deniz Şahin, ailesi ve buraya katkısı olan Erdemli ve Mersin Büyükşehir Belediyelerine teşekkür ediyorum diyen Vali Pehlivan, Bu işi sahiplenen okulumuza, idarecilerine ve öğretmenlerine teşekkür ettiğini dile getirdi. Yapılan duanın ardından kurdela kesimi gerçekleşti. Kütüphaneyi gezen Vali Pehlivan öğrencilerlerle sohbet etti. Buradan faydalanacak olan öğrencilerimize de derslerinde eğitim öğretim hayatlarında başarılar dilediğini ifade etti. Şehidin eşi deniz Şahin, eşinin adının okuduğu okulda yaşatacak olmasından dolayı mutlu olduğunu, emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi. Öğrenci velilerinden Murat Yazgan, ''Okulumuz şehidimizin isminin yaşatılacağı çok güzel bir kütüphaneye kavuşturulmuş. Komando Uzman Çavuş Halil Şahin'in adı artık kendisinin de okuduğu okulda yaşatılacak'' diye belirtti. Öğrencilerden Azra Dede, Şehidimizin isminin okulumuzda yaşatılacağı için mutluluk duyuyoruz. Kütüphaneye girerken heyecanlı hissediyorum kendimizi. Bu arada kütüphane çok güzel olmuş. Buradan tüm arkadaşlarımız istifade edecek'' şeklinde konuştu. Öğrencilerden Mert Ali Coşkun, şehidimizin adının kütüphanede yaşayacak olması çok gurur duyucu bir his. Burada kitap okuyup derslerimize çalışıyoruz. Kütüphaneye gelen her vatan evladı şehidimizi hatırlayacak'' diye kaydetti.

Öğrenci Ahmet Torpil ise şehitlerin unutulmaması açısından çok önemli bir hizmet kütüphane açılışı diye belirtti. Açılışa Vali Pehlivan'ın yanı sıra Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Vali Yardımcısı Kadir Okatan. Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz, Şehidin eşi Deniz Şahin, şehidin annesi Sultan Şahin ve yakınları, gaziler ilçe protokolü, öğretmen ve öğrenciler katıldı.