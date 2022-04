Başkan Erdoğan talimat verdi! AK kadınlar çalmadık kapı bırakmıyor

Saha ziyaretleri ve başlattıkları ramazan projesi hakkında SABAH'a açıklamalarda bulunan Keşir şunları söyledi:



EN AZ 5 AİLE ZİYARET EDİLİYOR

Her zaman sahada olan ve vatandaşlarımızla iç içe bir teşkilatız. Ramazan vesilesiyle de AK Parti kadın kolları teşkilatı 81 ilde eş zamanlı olarak Ramazan ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. 81 ilde eş zamanlı olarak her ilin tüm ilçelerini ziyaret edeceğiz. Çalmadık kapı girmedik gönül bırakmamak adına diğer projelerimizden hariç iftira 2 saat kala hane ziyaretleri yapıyoruz. Bu vesileyle başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere yaşlı engelli Gazi ve şehit ailelerimizi ziyaret ediyoruz. 81 ilde her gün en az 5 ev ziyareti hedefi koyduk bazı illerimiz 10'a yakın haneyi ziyaret ediyor. Teşkilatlarımız kendi yaptıkları yemekleri götürerek gittiğimiz vatandaşlara da yük olmadan birlikte iftarlarını açıyoruz. Kardeşlik ve paylaşma ruhundan faydalanmak istiyoruz.





VEKİLLER VEKİL EŞLERİ DE SAHADA

Gittiğimiz ailelere cumhurbaşkanımızın selamını iletiyoruz. Hane ile ilgili özel durum varsa onları da takip ediyoruz. Hane ziyaretlerine o ilin belediye başkanı eşi, kadın milletvekilimiz veya milletvekilleri eşleri de eşlik ediyor. Belediye başkanının eşinin o ziyarette bulunması Belediye başkanın da orada bulunduğu anlamına geliyor. Kadın vekillerimiz kendi illerindeyse kendi illerinde Ankara'dalarsa da Ankara'daki ziyaretlere eşlik ediyorlar. Ziyaretlere katılım noktasında milletvekillerimizden büyük bir istek var.





HER HANEDEN BAŞKANA DUA EDİLİYOR

Vatandaşlar devletin sunduğu sosyal yardımları biliyor ve özellikle geçmişle mukayese yapabiliyor ve cumhurbaşkanına teşekkür ediyorlar. Ramazan vesilesiyle onları ziyaret etmemiz aynı sofrayı paylaşmamız büyük bir sevinçle karşılanıyor. Hem ziyaret ettiğimiz haneler hem de ziyarete eşlik eden vekillerimiz, vekil ve belediye başkanı eşleri ziyaretten son derece memnunlar. Cumhurbaşkanımıza çok müteşekkirler ona çok dua ediyorlar. Gittiğimiz evlerin her birinden dua ile dönüyoruz.





MAHALLE BAŞKANLARI KILCAL DAMARLARIMIZ

Hane ziyaretlerinde şehit ve gazilerimizin ailelerini de ihmal etmiyoruz onları da ziyaret ediyor ihtiyaçlarını soruyoruz. Tüm illerimizde hane ziyaretlerinden sonra mahalle başkanlarımızın evine giderek iftar yaptık. Tüm teşkilatlarımız mahalle başkanlarının evlerine misafir oldu. Türkiye çapında böyle bir seferberlik yaptık. Teşkilatlarımız arasında kaynaşmayı sağlamak için böyle bir şey yapmaya karar verdik. Mahalle başkanlarımız bizlerin kılcal damarları. Mahalle başkanları vatandaşla ilk teması gerçeklikten onlarla bizim aramızda köprü görevi görüyorlar. Biz AK Partinin 20 yıllık başarı hikayesini anlatıyorsak bunu mahalle başkanlarımızın emeği ile ulaştık.





SAHADA CUMHURBAŞKANINA GÜVEN VAR

Vatandaş özellikle Pandemi ve öncesi ekonomik dalgalanmada dünyada olup bitenlerden haberdar. Karabağ meselesinden Ukrayna savaşından haberdar. Vatandaşlarımız uluslarası meseleleri yakından takip ediyor. Tüm mesellerde Türkiye'nin pozisyonunun farkındalar. Pandemiden kaynaklı tedarik zincirindeki aksamalardan dünyadaki üretim daralmasının bilincindeler. Sahada cumhurbaşkanımıza ciddi bir güven var. Türkiye'nin bu anlamda cumhurbaşkanımıza AK Parti kadrolarının gayret ve çabasının da farkındalar. Vatandaşımız oluşacak yeni sorunların da çaresinin yine bu kadrolarda olacağının farkındayız.

NEREDE KALMIŞTIK PROJESİ ALMANYA'DA TANITILDI

Büyük Türkiye'den bahsedeceksek kadın erkek birlikte bahsetmeliyiz. Kadının üretime katılması son derece önemli. Bunun için 81 il kadın emeği buluşmaları düzenliyoruz 63 ilimizi tamamladık Ramazan sonrası tüm Türkiye'yi gezmiş olacağız. Devletin kadınlara verdiği imkanları anlatıyoruz. Partili ayrımı yapmadan halka açık düzenlenen programlarda kadınlar nerelerden nasıl yararlanacaklarını öğreniyorlar birbirlerini örnek alıyorlar. Buna benzer bir çalışmayı Almanya'da yaptık. Almanya'da gönül ve vatandaşlık bağımız var. 3 milyona yakın Türk vatandaşımız orada yaşıyor. Onların gelecek planları ile ilgili onlara destek olmak bizim en önemli görevlerimizden biri. Almanya'da özellikle nerede kalmıştık projesini tanıttık. Eğitimi yarım kalmış kız çocuklarının eğitimlerini tamamlamaları için fırsat verildiğini anlattık. Hem de Türkiye'de kadın hakları konusunda son 20 yılda elde edilen kazanımlar ile ilgili bilgiler verdik. Pazarlarını kahvelerini marketlerini evlerinin ziyaret ettik. Kadın eksenli çalışan STK lar ile bir araya geldik. Onların yaşadıkları ülkelerde daha katılımcı olmalarını istiyoruz. Kadın eksenli çalışmaları artırmayı önemsiyoruz