Başkan Erdoğan, Zülfiye Teyze’yi ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kumluca'da vatandaşa hitap ettikten sonra söz verdiği gibi 12 Aralık 2022'de ilçede yaşanan selde zarar gören pide işletmecisi Zülfiye Ceylan'ı önce iş yerinde, sonra evinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Ceylan, "Çok mutlu oldum, çok sevindim, mutluluğumu anlatamam. Böyle bir şey beklemiyordum. Allah razı olsun. Yerde karıncayla beraber olan, gönlü alçak Cumhurbaşkanım." dedi. Ziyarette sel döneminde yaşadıklarını anlattığını dile getiren Ceylan, Başkan Erdoğan'ın da dertlerine derman olduğunu, taleplerini dinlediğini de kaydetti.

'PİDE, SARMA, PORTAKAL, MANDALİNA, NAR İKRAM ETTİM'

Zülfiye Ceylan devletin kendilerine sağladığı imkanları Başkan Erdoğan'a aktardığını söyledi. Cumhurbaşkanı'nı sevinçle ve mutlulukla uğurladığını belirten Zülfiye Nine, "Pide yedirdim, sarma, portakal, mandalina, nar ikram ettim. Memnun ayrıldı buradan. 'Uğurlar olsun' dedik, gitti." dedi. Ziyarette sel döneminde yaşadıklarını anlattığını dile getiren Ceylan, Başkan Erdoğan'ın da dertlerine derman olduğunu yenileyerek teşekkür ettiğini kaydetti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan Zülfiye Ceylan ile fotoğraflarını paylaşarak, "Antalya Kumluca… Rabbin birliğimizi, beraberliğimizi, muhabbetimizi daim etsin" dedi.