Erdoğan’a hediye edilen aslanlar büyük bir aile oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 2017'deki Sudan ziyareti sırasında, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir tarafından hediye edilen ve bakım için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderilen 4 yavru aslan büyüyüp kalabalık bir aileye dönüştü. Geldiklerinde bir yaşlarında, şimdi ise 9 yaşında olan aslanların toplam 6 yavrusu bulunuyor. Nil, Sultan, Sevakim ve Sudan adı verilen dörtlüden dişi aslan Sudan'ın iki yaşında 4, Nil'in ise bir yaşında 2 yavrusu var. Hayvanat Bahçesi Müdürü Mehmet Celal Özsöyler, "Diğer hayvanlarımızda olduğu gibi onları da doğal ortamlarına en yakın şartlarda bakıp büyütüyoruz. Büyükler günde en az 5 kilogram tavuk eti, küçükler de kilolarına göre biraz daha az et tüketiyor. Soğuk havalarda 20'şer metrekarelik ve 17 derece ısının olduğu bir alanda, yazın ise havuzlu bahçelerinin olduğu alanda yaşıyorlar" dedi.