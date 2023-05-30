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Giriş Tarihi: 30.5.2023 12:58 Son Güncelleme: 30.5.2023 13:37

Erdoğan'ın aslanı dördüz doğurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sudan'da hediye edilen ve Gaziantep Hayvanat Bahçesine yerleştirilen aslanlardan Sultan doğum yaptı. Sultan ve Sudan çiftinin dördüz bebeklerine anketle isim konulacak.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Erdoğan’ın aslanı dördüz doğurdu

Yeni doğan aslan yavrularının tanıtımını Gaziantep Doğal Yaşam Parkı Hayvanat Bahçesinde yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 4 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gaziantep'e gönderilen 4 yavru aslanın iyi bakım sayesinde hızla büyüdüklerini söyledi. Şahin, dördüz aslan yavrularına isim koymak için anket düzenleyeceklerini açıkladı.

Dişi aslanlara Nil ve Sultan, erkeklere Sudan ve Sevakin adlarının verildiğini anımsatan Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler ise, "Aslanlar genelde 1 veya 2 yavru doğurur ama Sultan dördüz doğurdu. Burada tüm hayvan dostlarımıza en iyi şekilde doğal ortamların en yakın bir şekilde bakıyoruz" dedi.

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Erdoğan'ın aslanı dördüz doğurdu
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