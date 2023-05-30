Erdoğan’ın aslanı dördüz doğurdu

Yeni doğan aslan yavrularının tanıtımını Gaziantep Doğal Yaşam Parkı Hayvanat Bahçesinde yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 4 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gaziantep'e gönderilen 4 yavru aslanın iyi bakım sayesinde hızla büyüdüklerini söyledi. Şahin, dördüz aslan yavrularına isim koymak için anket düzenleyeceklerini açıkladı.

Dişi aslanlara Nil ve Sultan, erkeklere Sudan ve Sevakin adlarının verildiğini anımsatan Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler ise, "Aslanlar genelde 1 veya 2 yavru doğurur ama Sultan dördüz doğurdu. Burada tüm hayvan dostlarımıza en iyi şekilde doğal ortamların en yakın bir şekilde bakıyoruz" dedi.