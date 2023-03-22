Ereğli’de ağabeyini kurşunlamıştı, ifadesi ortaya çıktı

Olay, Belen Mahallesi'nde 2 gün önce meydana geldi. Yedi ay önce inşaattaki daireler konusunda çıkan tartışma sonrası birbirlerini bıçakla yaralayan Fevzi Altay ile kardeşi Nurullah Altay, aynı konuda yine kavga etti. Nurullah Altay, ağabeyi Fevzi Altay'ı tabancayla vurdu. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Altay için olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Ancak Nurullah Altay ağabeyini otomobiliyle hastaneye götürmek için yola çıktı. Nurullah Altay, yolda karşılaştığı 112 sağlık ekiplerini görünce aracı durdurup yaralı ağabeyini teslim etti. Özel bir hastaneye kaldırılan Fevzi Altay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, bölgede yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan, mermi çekirdeği ve kan izi tespit etti.