Ereğli’de feci kaza: 3 yaralı

Çarpmanın şiddetiyle iki araçta maddi hasar meydana gelirken, 67 T 5104 plakalı ticari taksi sürücüsü Ü.A. ve 67 LL 317 plakalı otomobilde bulunan F.K. ile K.B. hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.