Ereksiyon vahşeti! İktidarsız diyerek dalga geçince...

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Cinsel birliktelik yaşamak için evine çağırdığı kadınla kullandığı uyuşturucudan dolayı birlikte olamayan genç adam kadının kendisiyle dalga geçmesi ve üzerine parasını almasından dolayı dehşet saçtı. Olay 25 Haziran 2023 tarihinde saat 04.00 sıralarından Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. O.T ve arkadaşı E. T telefonla E.T.'nin evine birlikte olmak için kadın çağırdılar. O.T para karşılığı cinsel ilişki yaşamak için internetten Emine A., isimli kadını çağırdı. Ancak uyuşturucu madde kullanan genç adam ereksiyon olamadığı için genç kadınla cinsel birliktelik yaşayamadı.

EREKSİYON OLAMADI

İddiaya göre 1 saat sürenin dolduğunu söyleyerek ikametten ayrılmak istedi. Yine iddiaya göre şüpheli O.T, erekte olmadığını boşuna para verdiği söyleyerek kadınla tartışmaya başladı, bu sırada Emine A., ikametten ayrılarak aşağıya inerken şüpheli O.T'de peşinden gitti. O anlarda Emine A.'yı birlikte geldiği Berkay Ç., bekliyordu. Genç kadının arkasında O.T., isimli genç adamı görünce korkutmak amacıyla araçtan inerek erlinde bulunan bir cisimle aracın kenarına vurarak ses çıkardı. Şüpheli ise evde bulunan cüzdanda parasının çalındığını ve geri vermesini istedi

SİLAHLA ATEŞ ETTİ

Binanın önünde bulunan O.T ise saldırıya uğradığını düşünerek cebinden çıkardığı silahla Emine A.'ya ateş etmeye çalıştı ancak silah çalışmadı. Emine A.'yı araçla almak için sokakta bekleyen Berkay Ç., kadını otomobile bindirip kaçmaya çalıştıkları sırada, O.T silahla ateş etti. Emine A., ve Berkay Ç., olay yerinden kaçarken yaralanan Berkay Ç.' Kolundan yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralanan Berkay Ç.'nin tedavisinin ardından Emine A., ve Berkay Ç., karakola giderek şikayetçi oldu. Şüpheli O.T polise teslim olarak suçunu kabul etti.

"İKTİDARSIZ DEYİP DALGA GEÇTİ"

Şüpheli O.T, polise verdiği ifadesinde, E.T.'nin ile birlikte eve geldiklerinde eskort çağırdığını, odaya geçtiklerinde kadına bin 800 lira verdiğini, soyunup ilişkiye girdiklerinde hap kullandığından dolayı ereksiyon olmadığını söyledi. O.T, Emine A.'nın seninki kalkmıyor iktidarsız deyip dalga geçtikten sonra su içmeye mutfağa gidip döndüğünde cüzdanında bulunan parasının yerinde olmadığını kadının evden çıkmak üzereyken silahını alıp aşağıya indiğini belirtti. Sokakta bir ses geldiğini bunun üzerine silahını doldurduğunu, erkek şahsın üzerine geldiğini, arabaya bindiklerinde kafasının yerinde olmadığından dolayı ateş açtığını söyledi.

DAVA AÇILDI

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılık soruşturmayı tamamlamasının ardından iddianame düzenlendi. İddianamede Berkay Ç.'nin hayati tehlike geçirecek ve vücudunda kemik kırığı oluşacak şekilde yaralanması nedeniyle şüphelinin, müştekilere yönelik teşebbüs aşamasında kalmış kasten öldürme suçunu oluşturduğu ifade edildi. Şüpheli O.T'nin eylemlerinin beyanlar, ikrar, raporlarla sabit olduğu hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunduğu kaydedildi.