Eren Abluka-17 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Şırnak-Beytüşşebap kırsal alanında düzenlenen Eren Abluka-17 operasyonu kapsamında 2 bölücü örgüt mensubu 2 adet M-16 silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Şırnak-Beytüşşebap kırsal alanında, 04 Temmuz 2022 tarihinde, Şırnak Bölge Komutanlığı koordinesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH, Jandarma Komando ve güvenlik korucuları timlerince başlatılan J-SİHA destekli EREN ABLUKA-17 operasyonu kapsamında, 2 bölücü örgüt mensubu 2 adet M-16 silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.