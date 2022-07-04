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Giriş Tarihi: 4.7.2022 09:08

Eren Abluka-17 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Eren Abluka-17 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak-Beytüşşebap kırsalında Eren Abluka-17 operasyonu kapsamında 2 bölücü örgüt mensubu  2 adet M-16 silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı Şırnak-Beytüşşebap kırsal alanında düzenlenen Eren Abluka-17 operasyonu kapsamında 2 bölücü örgüt mensubu 2 adet M-16 silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Şırnak-Beytüşşebap kırsal alanında, 04 Temmuz 2022 tarihinde, Şırnak Bölge Komutanlığı koordinesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH, Jandarma Komando ve güvenlik korucuları timlerince başlatılan J-SİHA destekli EREN ABLUKA-17 operasyonu kapsamında, 2 bölücü örgüt mensubu 2 adet M-16 silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

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Eren Abluka-17 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
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