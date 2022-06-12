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Giriş Tarihi: 12.6.2022 11:09 Son Güncelleme: 12.6.2022 11:14

Eren Abluka-2’de 4 terörist etkisiz hale getirildi

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Eren Abluka-2’de 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-2 Operasyonunda, yapılan çalışmalar sonucunda yerleri tespit edilen 4 teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

PKK terör örgütünü yurt içindeki varlığını sonlandırmak için başlatılan Eren Operasyonları İçişleri Bakanlığı bağlısı Özel Harekat ve Jandarma ekiplerince devam ediyor. Bu kapsamda Hakkari'de yürütülen Eren Abluka-2 Operasyonunda, Hakkari Yoncalı Kepizek sırtında, istihbarat, İHA ve keşif/gözetleme sonucu yerleri tespit edilen 4 terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.



Bakan Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili olarak, "Eren Abluka-2 Operasyonu'nda; Hakkari Yoncalı Kepizek sırtında, istihbarat, İHA ve keşif/gözetleme sonucu yerleri belirlenen 4 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Ay yıldızın evlatları, Kahramanlarımıza tebrikler" açıklamasında bulundu.

2 AY ÖNCE HAKKARİ'DE BAŞLATILMIŞTI

Eren Abluka-2 Operasyonu, 19 Nisan 2022'de Hakkari'de Şehit Uzman Çavuş Mehmet Bayar adına başlatılmıştı. Operasyonda, Jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden operasyonel timler görev almıştı.

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Eren Abluka-2’de 4 terörist etkisiz hale getirildi
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