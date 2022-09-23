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Giriş Tarihi: 23.9.2022 10:58 Son Güncelleme: 23.9.2022 11:04

Eren Abluka-38 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, Elazığ’da 485 personelin katılımıyla Eren Abluka-38 Şehit Jandarma Er Cem Havale operasyonu başlatıldı. Eren Abluka-38 ismi verilen Jandarma Er Cem Havale, 2008 yılında Elazığ Arıcak İlçesine bağlı Bükardı Beldesi’nde tezkeresine 10 gün kala teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit düştü.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Eren Abluka-38 operasyonu başladı

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınır ötesinde yaptığı Pençe-Kilit harekatının ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Elazığ'da "Eren Abluka-38 (Elazığ-Arıcak) Şehit Jandarma Er Cem Havale" Operasyonu başlatıldı.

SEÇKİN BİRLİKLER SAHADA

Operasyonda Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 485 personel 39 operasyonel tim görev alıyor.

TEZKERESİNE 10 GÜN KALA ŞEHİT DÜŞTÜ

Jandarma Er Cem Havale, Elazığ Arıcak ilçesine bağlı Bükardı Beldesi Jandarma Karakoluna teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu. Şehidimizin babası 2008 yılında Edirne Tayakadın Köyü hayatını kaybetti. Ailesi bunun üzerine geri kalan 20 gününü izin olarak geçirmesini istedi ancak Jandarma Er Cem Havale, geri kalan gününü tamamlamak için birliğine geri döndü ve tezkeresine 10 gün kala şehit düştü.

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Eren Abluka-38 operasyonu başladı
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