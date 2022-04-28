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Giriş Tarihi: 28.4.2022 10:51

Eren Abluka operasyonları PKK'nın yaz planlarını bozuyor

AA
Eren Abluka operasyonları PKK’nın yaz planlarını bozuyor

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Eren Abluka operasyonlarında bugüne kadar 7 terörist etkisiz hale getirildi.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığından aldığı bilgiye göre, PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla ilkbahar-yaz operasyonları kapsamında ilki 15 Nisan'da başlatılan Eren Abluka operasyonları Diyarbakır, Hakkari, Batman, Şırnak, Mardin ve Tunceli'de halkın desteğiyle başarıyla sürdürülüyor.

Operasyonlarda bugüne kadar Hakkari'de 4, Şırnak'ta 3 olmak üzere 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin kullandığı 28 mağara, 38 sığınak ve 2 depo kullanılamaz hale getirildi.

Eren Abluka operasyonlarında 10 piyade tüfeği, 223 el bombası, 2 el yapımı patlayıcı ve bunlara ait düzenek, 1142 kilogram patlayıcı madde, 36 şarjör, 633 piyade tüfeği mühimmatı, 12 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, bir havan mühimmatı, 3 top mühimmatı, 2 telsiz, 76 tüp, 2 akü, bir güneş paneli, 1374 kilogram gıda ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Eren Abluka operasyonları PKK'nın yaz planlarını bozuyor
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