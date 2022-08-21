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Giriş Tarihi: 21.8.2022 14:35 Son Güncelleme: 21.8.2022 14:47

Eren Abluka operasyonunda AT-4 füze ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde devam eden Eren Abluka operasyonunda bulunan bir sığınakta yapılan aramalar sonucu, AT-4 füzenin de olduğu mühimmat ele geçirildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Eren Abluka operasyonunda AT-4 füze ele geçirildi

Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Çukurca ilçesi kırsalında dün Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı nokta operasyon gerçekleştirildi. Komandolar tarafından bölgede bir sığınak tespit edildi.

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından Irak sınırına yakın bir bölgede bulunan sığınakta, AT-4 füze, 2 el bombası, 262 piyade tüfeği fişeği, büyük tüp, telsiz ve roket mühimmatı başlığı ile çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, emniyetli şekilde imha edildi.

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Eren Abluka operasyonunda AT-4 füze ele geçirildi
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