Eren Abluka operasyonunda AT-4 füze ele geçirildi

Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Çukurca ilçesi kırsalında dün Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı nokta operasyon gerçekleştirildi. Komandolar tarafından bölgede bir sığınak tespit edildi.
Alınan güvenlik önlemlerinin ardından Irak sınırına yakın bir bölgede bulunan sığınakta, AT-4 füze, 2 el bombası, 262 piyade tüfeği fişeği, büyük tüp, telsiz ve roket mühimmatı başlığı ile çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, emniyetli şekilde imha edildi.