’Eren Abluka Sonbahar-Kış-3’ operasyonu başladı

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe-Kilit harekatının ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.

EREN ABLUKA SONBAHAR-KIŞ-3 OPERASYONU BAŞLADI

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 (Diyarbakır-Lice Ulucak-Yorulmaz) Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Operasyonu" başlatıldı.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Komando Özel Operasyon, JÖH, Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 6 personel 61 operasyonel tim görev alıyor.

PKK'NIN FİNANS KAYNAĞI KURUTULUYOR

Operasyonun 1'inci gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Ulucak ve Yorulmaz mahalleleri kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 58 farklı noktada; 3 ton 768 kilogram toz ve kubar esrar, 477 bin 500 kök skunk, 170 bin 800 kök kenevir ele geçirildi.