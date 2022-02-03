Eren filminde seslendirdiği türküyü canlı okuyan Ceren Ece SABAH’a konuştu: Eren için tüm kalbimle söyledim

Keşisme: İyi ki Varsın Eren filminin başındaki "Heyamo" türküsünü seslendiren 16 yaşındaki güzel sanatlar lisesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Ece Öksüz, geçen Pazar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Akçaabat'ta halk kütüphanesinde düzenlediği "Gençlik Buluşmasına katıldı.
Buluşmada Erdoğan'a, "Keşisme: İyi ki Varsın Eren" filmini nasıl bulduğunu sordu. Erdoğan'da, filmi Eren'in annesi ve kardeşleriyle birlikte izlediklerini ve çok duygulandığını söyleyerek, Ceren Ece'ye, "Sen de seyrettin galiba" dedi.
Ceren Ece ise filmin başındaki anonim bir türkü olan Heyamo'yu kendisinin seslendirdiğini anlattı. Erdoğan bunun üzerine, "Benim çok hoşuma gitti, seni ödüllendirmemiz lazım" cevabını verdi.
Ceren Ece'de, "Ben onu Eren'i anmak için söylemiştim. Çünkü gerçekten bambaşka bir kahramanlık hikayesi. Huzurunuzda söyleyeceğim" diyerek, Türkü'yü bu kez canlı olarak seslendirdi. Erdoğan'da zaman zaman eşlik etti.
SABAH'a konuşan Ceren Ece, "Cumhurbaşkanımız, türküyü canlı okuduğumda çok duygulandı. Program sonunda bana, 'sesin çok güzel, yeteneğin var, yoluna devam et, seninle gurur duyuyorum' dedi. Cumhurbaşkanımızla ilk kez yan yana geldim. O'nunla yan yana gelmek, konuşmak ve canlı olarak türkü söylemek bana büyük mutluluk verdi.
Çünkü O'nu çok seviyorum. Keşisme: İyi ki Varsın Eren Filmi çekim aşamasına gelince, beni arayıp, 'böyle bir projede olmak ister misin' dediler. Çok heyecanlandım. Gerçek bir yaşamdan alınan bir kahramanlık hikayesi olan böyle bir yapıtta yer almak çok güzel bir duygu.
Filmi izlediğimde de çok gururlandım. Anonim bir Laz türküsü olan Heyamo'yu, filmde tüm kalbi duygularımla seslendirdim. Bu tür anlamlı projelerde her zaman olmak isterim. Müziğe 8 yaşında başladım.
Aynı heyecanımla bu yolculuğa devam ediyorum. Ailem çok destek oldu. Hayalim, devlet konservatuarında halk müziği okumak. Daha sonra da kültürümüzü ve sanatımızı gelecek kuşaklara anlatmak amacıyla iyi bir müzisyen olmak.