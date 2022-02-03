Eren filminde seslendirdiği türküyü canlı okuyan Ceren Ece SABAH’a konuştu: Eren için tüm kalbimle söyledim





Çünkü O'nu çok seviyorum. Keşisme: İyi ki Varsın Eren Filmi çekim aşamasına gelince, beni arayıp, 'böyle bir projede olmak ister misin' dediler. Çok heyecanlandım. Gerçek bir yaşamdan alınan bir kahramanlık hikayesi olan böyle bir yapıtta yer almak çok güzel bir duygu.