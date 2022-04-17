Eren Kış-34 operasyonunda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

PKK/KCK silahlı terör mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Kozluk İlçesi Gümüşörgü Köyü bölgesinde Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından hava destekli olarak başlatılan Eren Kış – 34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan operasyon bölgesinde Batman Valisi Sayın Hulusi Şahin tarafından incelemelerde bulunuldu. Vali Şahin, operasyona katılan personellerle Gümüşörgü Jandarma Karakolu Komutanlığında iftarını açtı. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başkaya tarafından Vali Şahin'e devam etmekte olan operasyon ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Operasyon esnasında şimdiye kadar teröristlere ait çok sayıda sığınak, depo ve bunların içerisinde silah, mühimmat, patlayıcı düzenekleri ile muhtelif yaşam malzemesi, doküman ele geçirildi. Çok sayıda terörist iş birlikçisi ise tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldı.