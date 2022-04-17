Haberler Yaşam Haberleri Eren Kış-34 operasyonunda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
Giriş Tarihi: 17.4.2022 11:27 Son Güncelleme: 17.4.2022 11:37

Eren Kış-34 operasyonunda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Eren Kış-34 operasyonunda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

Batman'ın Sason ile Kozluk ilçeleri kırsalında devam eden "Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan" operasyonunda teröristlere ait sığınaklarda çok sayıda patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

PKK/KCK silahlı terör mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Kozluk İlçesi Gümüşörgü Köyü bölgesinde Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından hava destekli olarak başlatılan Eren Kış – 34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan operasyon bölgesinde Batman Valisi Sayın Hulusi Şahin tarafından incelemelerde bulunuldu. Vali Şahin, operasyona katılan personellerle Gümüşörgü Jandarma Karakolu Komutanlığında iftarını açtı. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başkaya tarafından Vali Şahin'e devam etmekte olan operasyon ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Operasyon esnasında şimdiye kadar teröristlere ait çok sayıda sığınak, depo ve bunların içerisinde silah, mühimmat, patlayıcı düzenekleri ile muhtelif yaşam malzemesi, doküman ele geçirildi. Çok sayıda terörist iş birlikçisi ise tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li başkanın 'prestij projem' dediği 11 milyonluk harabe! 7 yılda bitti 7 günde çöktü
Bayraktar TB2 Fransa'nın gündeminde: Adına marş yazılan Türk yapımı SİHA...
Basındaki haberler Yunan makamlarını harekete geçirdi! Operasyondan korktular hainlere yol verdiler
İşkenceye uğrayan Demet SABAH'a konuştu: "İnsanların yüzüne bakamıyorum, kimseyle konuşamıyorum"
Rusya'dan flaş Türkiye kararı! 5 ürünün ithalatına yönelik kısıtlama kaldırıldı
Ankara'da kan donduran vahşet: 'Sen daha ölmedin mi?'
Son dakika: Sanatçılarla iftar buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz
Son dakika: Beşiktaş'ta bir dönem sona eriyor! Valerien Ismael'in transfer isteği...
İkizlerine kavuşmak için gün sayan Seray Sever hamilelik sürecini anlattı! ‘Çocuklarımı çiftlikte büyüteceğim’
Son dakika: 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı'nda yarış iptal edildi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Eren Kış-34 operasyonunda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA