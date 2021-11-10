Eren’den geriye okul çantası ve defteri kaldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Ayten Çağıran Ortaokulu öğrencisi Eren Arıcan (12), okul çıkışı kavşaktaki yaya geçidinden geçeceği sırada, Yusuf T. yönetimindeki halk otobüsünün altında kaldı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Yusuf T. ise gözaltına alındı. Polis, cenazenin etrafını güvenlik şeridi ile kapatırken, küçük Eren'den geriye okul çantası ve resim defteri kaldı.