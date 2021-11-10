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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Eren’den geriye okul çantası ve defteri kaldı

Eren’den geriye okul çantası ve defteri kaldı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Ayten Çağıran Ortaokulu öğrencisi Eren Arıcan (12), okul çıkışı kavşaktaki yaya geçidinden geçeceği sırada, Yusuf T. yönetimindeki halk otobüsünün altında kaldı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Yusuf T. ise gözaltına alındı. Polis, cenazenin etrafını güvenlik şeridi ile kapatırken, küçük Eren'den geriye okul çantası ve resim defteri kaldı.

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Eren’den geriye okul çantası ve defteri kaldı
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