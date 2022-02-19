Eren’e çarpan sürücü 3 yıl 4 ay hapis cezası alınca ailesi yıkıldı

Arıcan ailesi oğullarını ölümünü ardından bir kez daha sarsıldı. Kaza geçtiğimiz yıl 9 Kasım'da akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Taş, kullandığı 07 AU... plakalı özel halk otobüsü ile Emniyet Caddesi'ne doğru döndüğü sırada, Ayten Çağıran Ortaokulu 7'inci sınıf öğrencisi ders çıkışı evine gitmek isteyen Eren Arıcan, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek için hareket etti. Bu sırada çocuk, dönmeye çalışan otobüsün altında kaldı.

YOLCULAR UYARDI

Korkunç kazanın ardından otobüsteki yolcuların uyarısı ile çocuğa çarptığını fark eden sürücü Yusuf Taş, aracını durdurdu. Otobüsün altında kalan çocuğun yanına koştu. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, kriko yardımıyla kaldırdıkları otobüsün altında kalan Eren Arıcan'ı aracın altından güçlükle çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Eren Arıcan'ın baş ucunda kalan sırt ve resim çantası ise polis ekiplerince polis aracına koyuldu. Adli Tıp Kurumu morguna yapılan otopsinin ardından Eren, gözyaşları arasında toprağa veridi. Yusuf Taş ise tutuklandı.

EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN

Antalya 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılırken, ölen Eren'in ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı mütalaasını tekrarlayarak, sanığın 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.Şikayetçi baba Barış Arıcan ifadesinde sürücünün aracı oğlunun üzerine sürdüğünü iddia ederek, sanığın ağır cezada yargılanmasını istedi. Anne Keziban Arıcan ise bir cinayet işlendiğini öne sürdü.Abla Ceren Sude de kazadan dolayı ailece yıkıldıklarını ifade ederek, davadan çıkacak sonucun emsal bir karar olmasını ve sanığın ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını istedi. Şikayetçi avukatlarından Volkan Anıtkaya ise aracın çarpma süresine dikkat çekerek, "Yolcular sürücüye 'çocuğa çarptın görmedin mi?' şeklinde seslenmişlerdir. Ancak sürücü çarpma anından 6 saniye sonra durmuştur. Usta bir şoför bu seslere rağmen aniden durabilmelidir. Mahkemenin görevsizlik kararı vermesini talep ediyoruz" dedi.

ÇOK PİŞMANIM

Sanık savunmasında önceki beyanlarını tekrar ederek, "Eğer bilerek isteyerek böyle bir olay yaptıysam buradan çıkmak nasip olmasın. Ailenin acısını ben de yaşıyorum. Çok pişmanım. 15 yıllık soförüm ve bugüne kadar kasıtlı bir suçum yok" dedi.Son sözünde ise aileden özür dileyen sanık Yusuf Taş, beraatını talep etti.

'EREN ASIL ŞİMDİ ÖLDÜ'

Son sözlerin ardından mahkeme sanığın üzerine atılı suçu bilinçli taksir ile işlediğine karar vererek önce 4 yıl hapis cezası verdi. Ardından iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 3 yıl 4 aya indirerek tutukluluğun devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca sanığın ehliyetine 3 yıl el koydu.Baba Barış Arıcan çıkan kararı şaşkınlıkla izlediklerini belirterek, "Böyle açık bir cinayet gibi görünen davada 3 yıl 4 ay hapis cezası verilmesi bizi derinden yaraladı. Biz davanın ağır cezada görülmesini istemiştik. Adaletin yerini bulmadığını düşünüyoruz. Adalet istiyoruz. Bu kararın toplum vicdanını da yaraladığını düşünüyorum. Oğlumun hakkını sonuna kadar arayacağız. Sanığın ağır cezada yargılanması için gereken tüm mücadeleyi vereceğiz" dedi. Peyzaj mimarı anne Keziban Arıcan da çıkan sonucun şaşkınlığını yaşadıklarını ifade ederek, "Biz bu davanın emsal olmasını istiyoruz. Yavrum yaya geçidini tamamlamışken, sürücü otobüsü üzerine sürmüştür. Resmen cinayet işlemiştir. Sürücü katildir. Bu davanın sonucu istediğimiz şekilde çıkmamıştır" diye konuştu.Avukat Volkan Anıtkaya ise davanın başından sonuna kadar büyük bir hukuk mücadelesi verdiklerini belirterek "Dava sürecinde birçok talebimiz oldu ama mahkeme tarafından bu taleplerimizin birçoğu yerine getirilmedi. İbretlik bir karar bekliyorduk ama çıkmadı. Mücadelemize devam edeceğiz. O gün otobüsün önünde oturan iki bayana da sesleniyorum. Eğer beni dinliyorsanız bizimle iletişime geçmelerini rica ediyorum" dedi.