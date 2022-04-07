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Giriş Tarihi: 7.4.2022 10:45 Son Güncelleme: 7.4.2022 10:53

Eriyen kar suları, sellere sebep oldu

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Eriyen kar suları, sellere sebep oldu

Doğu Anadolu Bölgesi bu yıl kış ayını, yaz dönemi için oldukça verimli, geçirdi. Son yılların en çok kar yağan kış sezonunu geçiren bölgede eriyen kar suları ise sel ve taşkınlara sebep oldu. Ardahan ve Kars’ta meydana gelen sellerde bazı köy yerlerinde hasarlar meydana geldi.

Doğu Anadolu Bölgesinde son yılların en karlı kış ayı geçti. Bölgede kar kalınlıkları yer yer metlereler bulurken, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için ise İl Özel İdare ekipleri gece gündüz mesai harcadı. Kar yağışının durulduğu ve yerini yağmurların aldığı Doğu Anadolu Bölgesinde, eriyen kar suları ise bazı yerlerde sellerin meydana gelmesine sebep oldu.

Ardahan ve Kars'ta eriyen kar suları nedeniyle bazı yolları ve köyler sular altında kaldı. Dereler ve kanallar taştı, yolları su bastı. İnönü ve Halil Efendi mahallelerindeki bazı yollar ile Ardahan Devlet Hastanesi yolundaki su baskınları nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve ekibi kentin farklı noktalarında meydana gelen su baskınlarını yerinde inceledi. Başkan Faruk Demir, olası sel riskine karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Başkan Demir; "Ardahan'da son 10-15 yılın en yüksek kar yağışı gerçekleşti. Üç gün daha sürmesini bekliyoruz. Bugün de bu manzara ile karşılaştık. Olabilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşımızın tedbirli ve dikkatli olmasını istiyorum. Ekiplerimiz de sahada sürekli teyakkuz halinde olacaklardır. Bu bir doğal afet ve bu noktada Karayolları ekipleri, DSİ ve AFAD ile birlikte ortak hareket etmek istiyoruz" dedi.

Kars'ta hızlı eriyen kar, beraberinde seli getirdi. Dağlardan gelen kar sularının Kars Çayı ve Kars Çayı'na akan dereleri taşırmasıyla evler, araziler, ağaçlar sular altında kaldı. Kars-Dereiçi mevki ve Sukapı Mahallesi'ne trafik ve yaya akışını sağlayan köprünün altına kadar yaklaş su ise vatandaşları tedirgin ediyor. Kentte sel tehlikesi devam ederken, Kars Selim-İstasyon Yolu 4 kilometresi sel tehlikesi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Kars'ta sel baskınından dolayı 50'ye yakın ev ve çok sayıda hayvan ahırı zarar görürken, yetkililer de vatandaşları sel bölgelerinden tahliye etti.

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Eriyen kar suları, sellere sebep oldu
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