‘Erkan bebek’ 23 yaşında

Eski ABD Başkanı Clinton’ın burnunu sıkmasıyla tanınan “Erkan bebek” büyüdü. 23 yaşındaki Erkan Işık, “Sadece tatlı bir anı oldu. Yazıldığı gibi hayatımı değiştirmedi” dedi
17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi sonrası Kocaeli'ne ziyarete gelen dönemin ABD Başkanı Bill Clinton, kucağına aldığı bebeği sevmiş, o dönem 6 aylık olan Erkan bebek, Clinton'ın burnunu sıkmıştı. O olay sonrası "Erkan bebek" olarak tanınan Erkan Işık büyüdü ve 23 yaşına girdi. Babasının işlettiği bir çiğköftecide çalışan Erkan Işık, "Clinton'ın beni sevmesi ve burnumu sıkması, ben ve ailem için tatlı bir anı oldu. Ama gazetelerin yazdığı gibi hayatımı değiştiren bir şeyler olmadı. Ufak bazı dokunuşlar oldu. Sağ olsun merhum iş insanı Kadir Has, benim eğitim hayatımda birçok şeye yardımcı oldu" dedi.
'HENÜZ İYİ BİR İŞİM YOK'
Bilişim ve teknoloji üzerine tamamladığı lise eğitiminin ardından üniversitede istediği puana erişemediği için eğitimini sürdürmediğini dile getiren Işık, "Aslında sinema, tiyatro, çizim ve yazarlık alanlarına ilgim var. Şarkı sözü yazmayı da seviyorum. O nedenle bilişim ve teknoloji alanında ilerlemek istemedim. Bir arama kurtarma ekibindeyim. Şu anda babamın işlettiği bir çiğköftecide kendisine yardımcı oluyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmak ve bir iş sahibi olmak istiyorum. Bir kız arkadaşım var. Birkaç yıl sonra evlenmek istiyoruz. Ancak henüz iyi bir işim yok. Başvurularda bulundum. Evimiz kira, babamın işyeri kira, benim hem kendim hem ailem için bir iş sahibi olmam lazım" diye konuştu.