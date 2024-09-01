Erkeğe oda vermeyen otele ceza

Kamuoyunda haşeması veya başörtüsü nedeniyle havuza alınmayan kadınlara yönelik ayrımcılık tartışmaları yaşanırken, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) önemli bir cinsiyet ayrımcılığı cezasına imza attı. SABAH'ın edindiği bilgilere göre, Türk vatandaşı M.S.S. tatil yapmak amacıyla Muğla İçmeler'deki lüks bir otelde yer ayırtmak istedi. Otel işletmesiyle önce e-posta üzerinden iletişime geçen M.S.S., konaklama tarihi ve hizmet bedelini öğrenmek isterken, tek erkek olup olmadığı sorusuyla karşılaştı. İşletme yönetimi daha sonra "Tek erkek konaklama taleplerini kabul etmiyoruz" yanıtını verdi. M.S.S. bu durumunu TİHEK'e şikayet ederek, erkek müşterilerin tek başlarına konaklatılmaması gerekçesi ile talebinin reddedilmesini, cinsiyet, ırk ve medeni hal temelinde ayrımcılık yasağınının ihlali olduğunu iddia etti. TİHEK, yapılan inceleme sonrası ilgili Otel İşletmesi tarafından cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kararını verdi. TİHEK işletmeye 141 bin 934 TL idari para cezası uyguladı.