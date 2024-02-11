Erkek arkadaşa temizlik dayağı

İstanbul'da birlikte yaşayan iki sevgili, evin temizliği konusunda tartıştı. Kız arkadaşına, evi çok dağınık tuttuğunu, çok pis ve varoş olduğunu söyleyen genç adam, kız arkadaşı tarafından önce sopayla ardından kemerle dövüldü. Kavganın ardından çift birbirinden şikâyetçi oldu.İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan Dilek G. (29) ve Barış B. (33) 5 yıllık ilişkilerini geçen yıl mart ayında bitirmişti. Ancak ara ara görüşüyorlardı. Dilek G., mayıs ayında evdeki hayvanların bakımı için Barış B.'nin evinde kaldı. Barış B., kız arkadaşının uyuduğu sırada evi toplamaya başladı. Dilek G.'nin dağınık ve pasaklı olduğunu düşünen Barış B. genç kadını uyandırarak çok kirli olduğunu, dağınıklığından bıktığını söyledi. Uyandırıldığı ve hakarete maruz kaldığı için öfkeye kapılan Dilek G., Barış B.'ye saldırdı.Hızını alamayan Dilek G., evdeki saksıları devirip çiçeklere konulan plastik destek sopalarıyla erkek arkadaşına defalarca vurdu. Aynı zamanda kemerle de darp etmeyi sürdürdü. Evden kaçan genç adam, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Çiftin birbirinden şikâyetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda Dilek G. hakkında, 'basit yaralama', 'tehdit' ve 'silahla tehdit' suçları kapsamında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.