Haberler Yaşam Haberleri Erkek arkadaşı Duygu'yu vurmuştu: Talihsiz kadın ameliyat olacak
Giriş Tarihi: 7.8.2022 14:21 Son Güncelleme: 7.8.2022 14:22

Erkek arkadaşı Duygu'yu vurmuştu: Talihsiz kadın ameliyat olacak

Aksaray'da erkek arkadaşı Mustafa Aral'ın (30) tabancayla vurduğu Duygu İnce'nin (31) ameliyat olacağı belirtildi.

DHA
Erkek arkadaşı Duygu’yu vurmuştu: Talihsiz kadın ameliyat olacak

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi 814 Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Kız arkadaşının evine giden Mustafa Aral, yanında getirdiği tabanca ile Duygu İnce'yi vurdu. Kolundan ve göğsünden yaralanan İnce, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Aral ise suç aleti tabancayı bıkarak kaçtı.
Polisin cep telefonu ile ulaşıp, teslim olması için çağrı yaptığı Mustafa Aral, kız arkadaşını şakalaştığı sırada yanlışlıkla vurduğu söyledi. Şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Duygu İnce'nin ameliyat olacağı belirtilirken, durumuna göre ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

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Erkek arkadaşı Duygu'yu vurmuştu: Talihsiz kadın ameliyat olacak
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