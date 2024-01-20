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Giriş Tarihi: 21.1.2024

Erkek arkadaşı Uzi ile vurmuştu: Nazlı yaşam mücadelesini kaybetti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Erkek arkadaşı Uzi ile vurmuştu: Nazlı yaşam mücadelesini kaybetti
İstanbul Bayrampaşa'da yaşayan Eniz Kurtuluş (25) şakalaştığını iddia ettiği kız arkadaşı Nazlı Elmas'ı (24) suikast silahı olarak bilinen Uzi ile 4 yerinden vurmuştu. Olayda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan genç kız günler süren yaşam mücadelesini kaybetti. Şüpheli şahsın ifadesinde olayın yanlışlıkla olduğunu öne sürerek "Silahla uğraşırken seri modda takılı kaldı ve ateş aldı" dediği iddia edildi. Şahsın silahı nereden bulduğu ve ne amaçla aldığı araştırılıyor. Kasten öldürmeye teşebbüsten adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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Erkek arkadaşı Uzi ile vurmuştu: Nazlı yaşam mücadelesini kaybetti
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